Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия

Главное: Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно празднует 31 годовщину епископской хиротонии.

Детали: Архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие молились с Предстоятелем во время праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство обители и гости в священном сане.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

Старейший член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес приветствие от Синода Украинской Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поблагодарил за поздравление и за молитвы архиереям и верующим и пожелал, чтобы Божественная благодать «всегда нас наполняла и помогала достойно совершать свое земное служение, свою земную жизнь, и чтобы Господь Своей благодатью сподобил нас быть причастниками вечного спасения на Небе».

9 декабря 1990 во Владимирском соборе Киева архимандрита Онуфрия (Березовского) — на то время наместника Успенской Почаевской лавры — рукоположили во епископа Черновицкого и Буковинского.

Владыка Онуфрий 24 года нес архипастырское служение на вверенной кафедре.

13 августа 2014 Собором епископов Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

В тему: В Болгарской Церкви назвали Митрополита Онуфрия главой украинского Православия.