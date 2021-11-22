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Новости > В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ

В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ

Александра Кудрявцева
22.11.21 17:55
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В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ
Главное: Впервые на международной площадке было ясно сказано о том, что в Украине наблюдаются нарушения прав верующих.
 
Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя решение ООН о признании фактов нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви, сообщает mospat.ru.
 
«Знаем, как на самом деле происходил этот так называемый переход общин Украинской Православной Церкви в раскольническую структуру: в большинстве случаев никакого добровольного перехода не было, а имел место захват храмов. Причем захваты сопровождались насилием, избиениями. Верующих изгоняли из храмов, священников выталкивали на улицу», — напомнил глава ОВЦС МП.
 
При этом он обратил внимание на то, что многие храмы, отнятые у канонической Украинской Церкви, стоят сейчас запертые на замок, а общины, которые были изгнаны, совершают богослужения под открытым небом или вынуждены ютиться в съемных помещениях. Где-то уже построены новые храмы вместо захваченных.
 
«Это беззаконие, которое творилось при президенте Порошенко, до настоящего времени не получало должную оценку у международного сообщества. Сейчас такая оценка дана, и это само по себе важно», — констатировал митрополит Иларион.
 
Отвечая на вопрос, как это решение может повлиять на ситуацию с правами верующих в Украине, владыка отметил: «Я думаю, что это зависит, прежде всего, от украинских властей. Если они прислушаются к тому, что было сказано на площадке ООН, если они захотят остановить волну гонений на Украинскую Православную Церковь, то у них есть для этого все возможности».
 
Как сообщалось ранее, 11 ноября Комитет по правам человека ООН опубликовал свое решение относительно исполнения международных обязательств со стороны Украины, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.
 
ООН рекомендует государству Украина гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них.
 
В тему: В РПЦ отреагировали на заявления ООН о нарушении прав верующих УПЦ в Украине.

Тэги: ООН, Митрополит Иларион, РПЦ, УПЦ

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