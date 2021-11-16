Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи

Главное: Настоящего христианина никакие самые тревожные слухи и бедствия не должны выбивать из колеи.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Паникёрство и вера — несовместимы. Церковным человеком руководит Святой Дух. И если мы, прежде всего, будем исполнять Божьи заповеди, то нас ничего в этом мире не сможет испугать. Ведь если с нами Бог, кто на нас?», — напомнил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что жизнь христианина — это прежде всего борьба с собственными страстями и грехами, стремление к спасению души и воссоединение с Богом, однако у паникёров всё не так: цель их действий отнюдь не в спасении Церкви, а в самом процессе распространения паники.

«Им постоянно нужно спасать не себя в Церкви, а саму Церковь. От истинных или выдуманных врагов, от грядущих бед и проч. И каждый день у них приносит новые беды и опасности для Церкви. Давайте вспомним, сколько раз за последние годы Церковь „хоронили“, и сравним с тем, как Церковь живет сейчас. Вот скоро уже три года будет с того момента, как Константинопольский патриарх Варфоломей выдал свой томос украинским раскольникам. Сколько тогда изрекалось мрачных „пророчеств“. А что изменилось за это время по факту? Украинская Православная Церковь, как истинная Церковь Христова, исполняла и исполняет свою миссию по спасению людских душ, миссию по утешению страждущих и поддержке слабых, миссию миротворчества», — отметил управделами УПЦ.

Владыка призвал помнить, что чем больше лжи, тем острее верующий чувствует истину.

«Будем помнить, что Господь Иисус Христос — Глава Церкви и единственно Он защитит ее и убережет. В Его руках судьбы людей и мира. Нужно внимать Божьим словам и пророчествам, а не доверять „проповедникам“ новых бедствий и катастроф. Не стоит идти на поводу паникёров, распространять слухи, сплетни и сеять панику. Здесь закономерно возникает вопрос: а может, и вовсе не стоит бояться, паниковать и распространять панику? Что говорил преподобный Серафим Саровский? „Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи“ -спасись, а не паникуй. В этом суть нашего служения», — подытожил митрополит Антоний.

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