На Одесчине УПЦ передала помощь малоимущим и детям с особыми потребностями

Главное: В Одесской области православные волонтеры передали два автомобиля гуманитарной помощи для нуждающихся в поселке Великая Михайловка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, волонтеры поддержали малоимущие семьи и инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями.

«Мы благодарим Одесскую епархию за материальную помощь, которую привезли. Помощь будем раздавать семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах», — сказала директор центра досуга и культуры Великой Михайловки Антонина Растовцева.

Благотворительный проект Одесской епархии «Добро объединяет» передал одежду, продукты, средства гигиены и бытовую химию.

«Искренне благодарим организацию „Добро объединяет“ за неоднократную помощь инклюзивно-ресурсному центру для детей с особыми образовательными потребностями. Спасибо таким людям, что помогают, не остаются безразличными, беспокоятся о чужих проблемах», — поблагодарил реабилитолог инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями.

Как сообщалось ранее, на Одессчине Украинская Православная Церковь передала в Беляевскую центральную районную больницу лекарства для COVID-больных, где создан госпиталь для лечения больных коронавирусом.

В тему: В УПЦ рассказали, как правильно подавать милостыню.