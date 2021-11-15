Митрополит Онуфрий рассказал, к чему приводит гордыня

Главное: Гордость делает человека трусливым и дерзким, а смирение приводит человека к Богу.

Блаженнейший напомнил притчу об исцелении Спасителем гадаринского бесноватого (Лк.8:26-39), которая, по его словам, учит смирению и искоренению гордыни.

«Гордый человек лелеет в себе дерзость и трусость, более того, если человек угождает гордыне, а не живет по заповедям, то идет к демонам, а не к Богу», — отметил Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что нужно учить себя смирению, потому что гордыня — это изъян, который делает человека трусливым или дерзким. «Если видим трусливого человека, который дрожит от того, что мышь пробежала, знайте, этот гордый человек. Гордыня — ложь, которая покоряет человека злым страстям и убивает, а смирение — истина, чувство, которое подчиняет человека воле Божьей», — рассказал архипастырь и призвал все время трудиться над своей душой и усмирять восстающие внутри мысли.

«Если появились мысли, что „я умный, красивый, талантлив“, не надо им верить, надо сказать, что Бог сильный, а я прах и пепел и сильный только потому, что Бог дает мне силы. Дары, которые Господь дает нам, обязывают нас смиряться, а не гордиться. Надо любить Бога превыше всего», — подытожил Блаженнейший.