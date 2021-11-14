Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога

В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога

Александра Кудрявцева
14.11.21 12:21
146
В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога

Главное: Господь даровал каждому человеку таланты для достижения совершенства и спасения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

Священник напомнил о притче Христа о талантах, которые являются аллегорией на человеческие таланты — дары Божьи, вручаемые Им каждому для реализации на благо ближнего, во славу Божью и тем самым являющиеся одним из инструментов, помогающим в деле спасения.

«Мы видим, что не бывает людей неталантливых. Да, не всем дано сочинять музыку или писать картины, но каждый человек особенный, наделенный уникальным сочетанием свойств и качеств, -не бывает ведь одинаковых личностей! Именно поэтому реализация таланта в рамках христианкой жизни — это подвиг, тогда как пренебрежение им заслуживает отправки «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов», — подчеркнул протоиерей Владимир.

Священник обратил внимание, что употребление таланта во вред себе и окружающим равносильно закапыванию дара Божьего.

«Большой талант — большая стихия, за его благое употребление положена и большая награда, а потому и наказание обратно пропорционально ей. Если эта стихия подпадет под демоническое влияние, то обязательно наделает много беды. Сколько уже было великих художников, писателей, философов, которых и в живых-то нет, а их творения иногда столетиями продолжают служить источником соблазнов и искушений. Получается, что сам человек со смертью утратил возможность совершать новые грехи, но его труды „грешат“ в других людях за него. В каждом индивиде есть Божий свет, а его сокрытие под личиной уродства, безобразия, хаоса или эгоизма и есть служение тьме», — сказал отец Владимир.

Священник отметил, что критерий «талантливости» относителен: каждый человек проявляет данные ему таланты в определенной сфере, влияя на окружающий мир.

«Земные Божьи дары — это лишь небольшие дары, блеклое отражение тех даров, которые ждут человека в случае верности в малом: „Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его“ (1 Кор. 2:9). Мы живем в миру, большинство из нас неспособно на большие аскетические подвиги, но спасаться же как-то нужно? Потому и давайте спасаться с помощью тех „инструментов“, которые в нас заложил наш Творец», — подытожил протоиерей Владимир.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как расположить иконы в доме.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

13.11.21 13:49

Минус 10 миллионов? Про перепись населения Украины в эпоху нового голодомора

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Александра Устинова подставила главу ОП Андрея Ермака перед американскими кураторами
12.11.21 11:30

Александра Устинова подставила главу ОП Андрея Ермака перед американскими кураторами

Автор: Vlasti.net

Выбор редакции
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.11.21 14:14

На Черкасщине умер младенец, пока его мать выпивала с друзьями
14.11.21 13:35

Митрополит УПЦ объяснил, почему Христос уничтожил стадо свиней, спасая бесноватого
14.11.21 13:24

Ученые узнали, кто играет решающую роль в образовании угля
14.11.21 11:30

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться прощать
14.11.21 05:51

День борьбы против диабета: какой праздник отмечается 14 ноября 2021 года
13.11.21 21:42

В это сложно поверить, но вакцинация в Монголии привела... к эпидемии ковида
13.11.21 18:00

Митрополит УПЦ рассказал, что такое грех и почему нужно с ним бороться
13.11.21 16:35

В Церкви рассказали, почему в условиях пандемии богослужения нельзя полностью перевести в онлайн-формат
13.11.21 15:11

Франция пригрозила России серьезными последствиями в случае нападения на Украину
13.11.21 15:10

На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей
13.11.21 21:42

В это сложно поверить, но вакцинация в Монголии привела... к эпидемии ковида
13.11.21 15:11

Франция пригрозила России серьезными последствиями в случае нападения на Украину
13.11.21 09:16

Гитлер в украинских университетах: в учебном пособии нашли позитивное упоминание о лидере фашистов
12.11.21 22:18

Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне
12.11.21 21:41

Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида
12.11.21 20:42

Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
12.11.21 18:59

Главные новости за 12 ноября 2021 года
12.11.21 18:26

Глава Офиса Зеленского увлекается магией
12.11.21 17:56

Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
12.11.21 16:07

Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
10.11.21 13:49

В ВОЗ назвали школы движущей силой эпидемии коронавируса. Поэтому якобы нужно вакцинировать детей
09.11.21 15:39

Россия стягивает к украинской границе все больше танков
10.11.21 11:35

Медики объяснили, почему умирают люди, привитые от коронавируса
10.11.21 21:39

Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный список
09.11.21 18:59

Главные новости за 9 ноября 2021 года
10.11.21 19:01

Главные новости за 10 ноября 2021 года
08.11.21 18:59

Главные новости за 8 ноября 2021 года
07.11.21 15:17

В Украине могут ввести «ковидную амнистию»
11.11.21 18:56

Главные новости за 11 ноября 2021 года
08.11.21 09:23

В МОЗ объяснили, законна ли проверка COVID-сертификатов у граждан
Фото и Видео
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Глава Офиса Зеленского увлекается магией
Глава Офиса Зеленского увлекается магией
Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае
В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае
Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
Бывший тюремщик «Изоляции» откровенно рассказал о пытках
Бывший тюремщик «Изоляции» откровенно рассказал о пытках
Шмыгаль рассказал о ситуации с углем в Украине
Шмыгаль рассказал о ситуации с углем в Украине
Появилось видео разрушения киевского моста Патона: огромные глыбы падают в реку Днепр
Появилось видео разрушения киевского моста Патона: огромные глыбы падают в реку Днепр
В небе над Санкт-Петербургом взорвался болид
В небе над Санкт-Петербургом взорвался болид
Две сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши
Две сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.