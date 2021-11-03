В Святогорской лавре верующие УПЦ простятся с духовником обители схиархиепископом Алипием

Главное: В Святогорской лавре состоятся заупокойные богослуженния по новопреставленному схиархиепископу Алипию.

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Святогорской лавре, схиархиепископ Алипий был одним из самых старших архиереев Украинской Православной Церкви. При нем начал свое возрождение Свято-Успенский Святогорский монастырь, впоследствии — Святогорская лавра.

Сегодня в Святогорской лавре во время всенощного бдения состоится встреча гроба с телом схиархиепископа Алипия и панихида. По окончании богослужения у гроба всю ночь будет совершаться чтение Евангелия.

В четверг — в 07.00, по окончании полунощницы состоится заупокойная лития и проводы почившего владыки Алипия из Святогорской лавры — в Свято-Покровский монастырь города Лиман, где после встречи будет совершена заупокойная Литургия, отпевание и погребение возле храма Феодоровской иконы Божией Матери.

Викарий Горловской епархии схиархиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк) умер 2 ноября на 77 году жизни после тяжелой, продолжительной болезни.

В тему: На 77-м году жизни умер духовник Святогорской лавры схиархиепископ Алипий.