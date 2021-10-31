Митрополит УПЦ рассказал, что объединяет православных верующих

Главное: Прежде всего верующих объединяет готовность сораспяться Христу.

«Хочется быть со Христом. Но готовы ли пройти Его путь до конца? Готовы ли распяться вместе с Ним? Сораспяться Христу — значит стремиться всегда исполнять волю и заповеди Его. Всегда быть готовыми преодолеть все испытания и тяготы, связанные с этим. Нас привлекает красота храмов, богослужения и обряды. Но меняет ли это прежний образ жизни? Готовы ли, подобно апостолу Павлу, который осознал, что воля Божья открылась ему во Христе, отказаться от того, к чему привыкли, от того, что прежде нам нравилось?», — сказал архиерей.

Он напомнил, что апостол Павел переменил свои убеждения, которые делали его гонителем Христа. «Если кто—то думает, что это было легко сделать, сильно ошибается. Отказаться от того, к чему привык и что составляют твою сущность, совсем непросто. Он прекрасно понимал, что своим отказом от прежнего образа жизни он вызовет гнев и недовольство тех, кого он прежде любил, и которые любили его. Но он, поверив в Христа, все свои упования возложил на Него. Он сораспялся Христу. С тех пор Христос не изменился. Он вчера и сегодня и вовеки всё Тот же. Меняется лишь человек и его окружение», — отметил владыка.

Митрополит Лука считает, человеку по—прежнему как и сто, как и тысячу лет назад страшно сораспяться Христу.

«Ему легче наслаждаться жизнью, делать то, что нравится, грешить, а потом каяться, но не быть похожим на Христа. Ему легче оставаться эгоистом, чем спешить на помощь к ближнему. Легче называться себя православным, но, по сути, оставаться язычником. Идолы заменяют ему Христа. Успех, карьера, здоровье, достаток. Но это вовсе не означает, что всё это не нужно», — продолжил он.

Только следовать нужно не за идолами, а за Христом, подчеркнул владыка. «Христос должен быть основой жизни. Как бы нам ни было тяжело, какие бы трудности ни выпали на долю, если жить по заповедям Божьим, то уже Христос будет жить в нас», — считает иерарх УПЦ

В заключение архиерей пожелал изучать многовековой опыт Церкви, который помогает найти ответы на многие сложные вопросы, в том числе и те, которые ставит сегодня жизнь.

«При желании человеку с помощью Божьей всё по плечу. А для этого очень важно, чтобы не только наслаждались внешней красотой веры, но и постигали её внутреннюю суть. Чтобы спешили наполнить веру конкретными делами. Чтобы спешили друг к другу на помощь. Особенно сейчас, когда вокруг столько горя, связанного с пандемией коронавируса. Будем следовать за Христом и исполнять Его заповеди. Не забывая о том, что Господь велит нам заботиться не только о спасении души, но и о телесном здоровье», — заключил Запорожский митрополит Лука.