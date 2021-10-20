Священник УПЦ объяснил, для чего человеку дается Ангел Хранитель

Главное: Ангел Хранитель будет сопровождать человека после смерти во время его мытарств.

«Ангел Хранитель — это ближайший друг и помощник, которого Господь дает для того, чтобы он помогал в спасении и защищал от духовных врагов. Он дан человеку от рождения до самой смерти», — отметил священник.

Отец Митрофан напомнил, что в Священном Писании говорится о том, что Ангел Хранитель после смерти будет сопровождать человека во время его мытарств.

«Он будет защищать и пытаться находить те добрые дела, чтобы нам оправдаться от своих грехов перед Богом», — подчеркнул преподаватель КДАиС.

В завершении иеромонах Митрофан (Божко) напомнил, что грехи и проступки могут оскорблять Ангела Хранителя. «Нужно вести себя таким образом, чтобы выражать свою любовь и доверие к Ангелу Хранителю и не отгонять его», — заключил он.