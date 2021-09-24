Врач-священник УПЦ рассказал, как научиться молиться по-настоящему

Главное: Настоящая молитва является трудом, который не должен быть обузой, а наоборот — должен быть в радость.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».

«Всегда человек, который трудится с радостью, вдохновляет и побуждает нас к силе радоваться жизни. Когда труд для человека является не бременем, то для окружающих он „звучит“ как птичья песня, успокаивает душу и разум. Такой „птичьей песней“ — радостной, полезной, вдохновенной — должна стать наша молитва. Конечно, для современного человека продолжительная молитва является сверхподвигом. Не зря святитель Димитрий Ростовский советовал: „Лучше молиться коротко, но часто“», — объяснил отец Ростислав.

Священник посоветовал современным христианам быть внимательными и постоянными в молитве.

«Прежде всего, запечатлим в сознании: молитву — даже сверхкороткую и сверхпростую — надо всегда произносить сконцентрированно, внимательно, искренне, разумно, держа в голове, перед Кем мы стоим и к Кому обращаем свои слова. Не количество, а качество — вот что главное. Во-вторых, важно приучить себя к молитве постоянной. Проснулись утром — вознесли утренние молитвы, спешим на работу в транспорте или пешком — не ленимся вновь обратиться к Господу, добрались до рабочего места — просим у Бога милости для своих близких и для себя, чтобы наш труд был во славу Божию, подошел наш день к концу — проанализируем наши сегодняшние слова и дела, покаемся и поблагодарим Бога за этот день, попросим помощи в преодолении дня грядущего», — отметил протоиерей Ростислав Валихновский.

Он обратил внимание, что каждая новая молитва открывает в душе «новые комнаты и новые уголки», которые помогут глубже познать себя.

«Только благодаря настоящий молитве и покаянию человек способен увидеть себя полностью — со всеми „минусами“ — и осознать, что ему крайне необходимо спасение от нашего Спасителя», — подчеркнул отец Ростислав.

Врач-священник напомнил, что начинаться учиться вдумчивой и искренней молитве нужно как можно раньше.

«Все в жизни надо делать вовремя. Так нас с детства учат родители, духовники, учителя...Физиологи и врачи утверждают, что чем моложе человек, тем легче ему овладеть тем или иным навыком, а значит — тем более успешным, а вместе с тем, и более здоровым он будет в будущем. Так построена работа центральной нервной системы человека. Поэтому чем раньше мы начнем работать над собственной молитвой, тем нам легче будет со временем — и в конце концов, с Божьей милостью, мы получим действительно большого и замечательного друга — молитву, настоящую молитву», — подытожил Ростислав Валихновский.

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