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Новости > В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится книжная ярмарка и выставка икон

В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится книжная ярмарка и выставка икон

Александра Кудрявцева
24.09.21 11:48
119
В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится книжная ярмарка и выставка икон

Главное: В Киево-Печерской лавре состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

«Купи книгу — внеси кирпичик в строительство будущего храма! Ваш пропуск на ярмарку — азарт книголюба и отзывчивое сердце! Не упустите шанс сделать два хороших дела одновременно: приобрести книгу для души и помочь в строительстве новых храмов!» — обратились организаторы.

На ярмарке будет представлена духовно-православная и мировая классическая литература.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина — дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 25- 26 сентября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00.

В тему: На Сумщине верующие УПЦ почтили день памяти Глинских святых.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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