В УПЦ рассказали о правилах чтения Псалтири

Главное: Приступая к чтению Псалтири, в первую очередь нужно по возможности очистить свое сердце от греха.

«Приступая к чтению Псалтири, нужно помнить, что она является одной из канонических Книг Ветхого Завета, а все Писание, по словам святого апостола Павла, «богодухновенно» (см.: 2 Тим. 3:16). Вот почему, беря в руки Псалтирь, прежде всего нужно помолиться Богу, чтобы Он открыл нам Свою волю», — объяснил преподаватель Киевских духовных школ.

Он отметил, что по мысли святых отцов, всякий раз при чтении Псалтири как будто открывается совершенно иная книга.

«Однако дело здесь вовсе не в книге, а в том, что с каждым новым прочтением сердце становится чище, и начинаем видеть то, чего раньше попросту не видели. В то же время нужно помнить еще одно правило. В Священном Писании сказано: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху…» (Прем. 1:4). Таким образом, приступая к чтению Псалтири, в первую очередь нужно по возможности очистить свое сердце от греха, ведь грех – это стена, которая отделяет нас от Бога. И только после этого с чувством особого благоговения и духовного трепета следует начинать чтение», - сказал Андрей Музольф.