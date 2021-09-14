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Новости > Вьетнамец, со времен войны сидевший в джунглях, вернулся в цивилизацию и умер от рака

Вьетнамец, со времен войны сидевший в джунглях, вернулся в цивилизацию и умер от рака

Александр Панько
14.09.21 12:42
529
Вьетнамец, со времен войны сидевший в джунглях, вернулся в цивилизацию и умер от рака

Главное: Проживший 40 лет в джунглях 52-летний «Вьетнамский тарзан» Хо Ван Ланг умер от рака печени через восемь лет жизни после возвращения в цивилизацию. По мнению исследователя Альваро Церезо, причиной смертельной болезни могла стать современная пища и алкоголь.

Детали: Житель Вьетнама Хо Ван Ланг, который жил в диких джунглях со времен Вьетнамской войны, скончался в прошлый понедельник от рака печени. Как сообщает Lenta.ru, в 1972 году американские самолеты разбомбили вьетнамскую деревню, в которой он жил, после чего они с отцом были вынуждены прятаться в джунглях, чтобы спастись.

Так семья прожила 41 год, думая, что Вьетнамская война все еще не закончилась.

Ланг никогда не видел часов и не знал о существовании электричества. Он представлял свою внешность только по отражению в реке и не умел считать дальше десяти. Он питался летучими мышами и «ел их, как оливки».

За всю жизнь в джунглях, помимо отца, из людей Ланг видел только пять человек. Среди них не было ни одной женщины.

Отец Ланга был уверен, что вся его семья погибла, но однажды выяснилось, что еще один его сын, Хо Ван Чи, выжил и долгие годы искал отца и брата.

В 2013 г он обнаружил их в лесу недалеко от поселения Ча Син в провинции Куанг Нгай и вернул в деревню.

Ланг прожил в цивилизации восемь лет. В 2015 году он познакомился с исследователем Альваро Церезо, на тот момент работавшим в компании, которая организовывла одиночные поездки на необитаемые острова. Мужчины подружились, и однажды Цезеро попросил Ланга обучить его выживанию в джунглях, куда они отправились на неделю.

«Он был самым интересным человеком, которого я когда-либо встречал, и в то же время очень милым. Когда мы вместе выживали в джунглях, все, на что у меня уходили часы, он делал за секунды», — рассказал Церезо.

В итоге, по мнению исследователя, возвращение в цивилизацию плохо отразилось на привыкшем к жизни в джунглях вьетнамце. Он стал питаться непривычной для себя пищей, есть полуфабрикаты и даже иногда пить алкоголь.

«Мне очень грустно, что его больше нет с нами. Но для меня его смерть — это еще и освобождение, потому что я знаю, что он страдал в последние месяцы», — заключил Церезо.

Видео с участием Хо Ван Ланга публикует канал Docastaway — Desert Island Experiences в YouTube.

В тему: В 2010 году женщина-маугли из Камбоджи спустя три года после обнаружения вернулась в лес, так и не сумев за три года приспособиться к человеческому обществу.

Тэги: мир, Вьетнам, курьезы, Хо Ван Ланг

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