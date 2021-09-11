Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе

Главное: Если хотим, чтобы был мир и покой в ​​душе, то надо всегда ставить на первое место Бога.

Предстоятель УПЦ отметил, что сегодня Церковь чтит великого Пророка и Предтечу Иоанна Крестителя и учит тому, что когда человек исповедует в своей жизни Истину, то любая скорбь приносит ей радость.

Как подчеркнул архипастырь, человек никого и ничто не может ставить на первое место — это место принадлежит Богу и Истине, которой является Господь наш Иисус Христос.

Его Блаженство в качестве примера привел поучительную историю из жизни одного монаха.

«Этот монах исповедовал в монастыре людей, которые шли к нему из разных городов и сел. Однажды к нему пришел верующий, который, поисповедавшись, оставил несколько монет. Оказалось, что это были золотые царские монеты, и монах решил отнести их игумену для нужд обители.

Вот он идет к игумену, как он сам рассказал, и приходят к нему помыслы: „Оставь себе одну монету. Тебе надо лечить зубы, сделаешь себе коронки для зубов золотые, а не железные, которые вредят“. Он послушал свои помыслы, — продолжил рассказывать Блаженнейший. — Пришел монах к себе в келью, помолился и лег отдыхать. Здесь ему приходит мысль: „Ты оставил монету на столе, а если придет вор в келью?“ Он встал с кровати и спрятал в ящик монету. Но опять посещает его помысел: „Вор не найдет на столе, то насильно заберет у тебя монету“. Он снова поднялся с постели, взял из ящика монету и положил в подушку. Вновь посещает помысел: „Как вор заходит, то ищет деньги или в ящике, или в подушке. Спрячь монету под матрас“. Монах снова перепрятал монету. Но который раз приходит к нему помысел: „Вот заходит вор, где он ищет? Если в ящике нет, то в подушке, если там нет, то под матрасом. Надо скрыть монету под пол“. Монах вырывает доску с пола в келье и там прячет золотую монету. Опять его посещает помысел. Так монах прятал ту монету до самого утра. Здесь уже услышал звонок на полунощницу, а он еще и глаз не закрыл, чтобы отдохнуть. Он встал, умылся, взял ту монету — и прямо к игумену. Отдал монету игумену, и в его душе вновь поселились мир и спокойствие».

Как отметил Митрополит Онуфрий , в душе, кроме желания жить с Богом, появляются и злые желания: наказать, украсть, обмануть, обидеть и тому подобное.

По его словам, кажется, что если бы нам досталась одна золотая монета, а еще лучше — десять, то бы были счастливы. «Но это не так. Как видим, золотая монета отвлекла внимание монаха от Бога к себе и этим обидела его. Именно поэтому монах потерял мир душевный. Так происходит с каждым», — добавил архипастырь.

«Если хотим, чтобы был мир и покой в ​​душе, то надо всегда ставить на первое место Бога. Как бы это не было коммерчески невыгодно, всегда на первом месте должен быть Бог и все должно служить Богу. Если что-то не служит Богу, то надо выгонять то из души, а не держать. И все свое внимание надо направлять к Богу», — призвал Предстоятель УПЦ и пожелал Божьей помощи в преодолении скорби и отстаивании истины.