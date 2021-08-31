В РПЦ заметили, что Варфоломей беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в Украину

Главное: Константинопольский патриарх Варфоломей не может дать убедительные ответы, побуждающие Поместные Церкви признать автокефалию ПЦУ, и просто повторяет, что он прав и не ошибается.

Детали: Об заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов по итогам визита главы Фанара в Украину.

«Киевская риторика Патриарха Варфоломея показывает, что Его Святейшество беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского Патриархата в украинские дела, которая звучит со стороны иерархов, богословов и историков многих православных Церквей. Но дать убедительные ответы, побуждающие другие Поместные Церкви православной семьи признать новоявленную автокефалию „Святейшей церкви Украины“, у Патриарха не получается. Он просто твердит раз за разом, что всегда прав, потому что Константинопольский престол всегда прав; что „Великая Христова Церковь“, с которой он себя отождествляет, не имеет нужды с кем-то что-то обсуждать, потому что никогда не ошибается и всегда распинается и жертвует собой ради всеобщего нашего блага — и предлагает всем православным принять это на веру», — отметил протоиерей Николай.

Замглавы ОВЦС МП подчеркнул, что у православных нет и никогда не было такого догмата веры, и патриарх Константинопольский вовсе не папа римский.

«Патриарх в своей праздничной речи у стен Софии Киевской жалуется на какие-то «неологизмы, новые формулировки и опасные экклезиологические взгляды», а также «попытки переворота церковных установлений», которые клонятся к «принижению значимости Константинопольского архиепископа «чуть ли не до состояния „музейного экспоната“. Признает даже, что „много есть таких, кто считает, будто Вселенский патриарх уклоняется от действительности“. А в ответ, видимо, все же чувствуя недостаточность нынешней своей аргументации, обещает „в ближайшем будущем“ показать „и соответствующие тексты, и весь ход этого вопроса“, — заявил священник.

Протоиерей Николай Балашов напомнил, что Патриарх Кирилл, неоднократно, в том числе — в ходе своего последнего посещения Фанара в августе 2018 года предлагал Варфоломею совместно изучить вместе „соответствующие тексты“ и исторический ход вопроса, пригласив для этого лучших ученых из разных стран».

В тему: Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев.