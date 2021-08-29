Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев

Главное: Греховным и малообъяснимым является посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками.
Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.
По словам Предстоятеля РПЦ, силы зла стараются разорвать единство Православной Церкви и привел в пример визит патриарха Варфоломея в Украину.
«Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство Православных Церквей, разрываемое силами зла. И знаем, что происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной Церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками», — сказал патриарх.
Патриарх Варфоломей посетил Украину с 20 по 24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с главой ПЦУ Епифанием Думенко в соборе Святой Софии в Киеве.
В тему: «Мы православные и нас не сломить!». Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.