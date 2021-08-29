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Новости > Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев

Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев

Александра Кудрявцева
29.08.21 16:40
171
Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев
Главное: Греховным и малообъяснимым является посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками.
 
Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.
 
По словам Предстоятеля РПЦ, силы зла стараются разорвать единство Православной Церкви и привел в пример визит патриарха Варфоломея в Украину.
 
«Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство Православных Церквей, разрываемое силами зла. И знаем, что происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной Церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками», — сказал патриарх.
 
Патриарх Варфоломей посетил Украину с 20 по 24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с главой ПЦУ Епифанием Думенко в соборе Святой Софии в Киеве.
 
В тему: «Мы православные и нас не сломить!». Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем.
 

Тэги: Патриарх Кирилл, УПЦ, Варфоломей

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