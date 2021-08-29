Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев

Главное: Греховным и малообъяснимым является посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками.

Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

По словам Предстоятеля РПЦ, силы зла стараются разорвать единство Православной Церкви и привел в пример визит патриарха Варфоломея в Украину.

«Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство Православных Церквей, разрываемое силами зла. И знаем, что происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной Церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками», — сказал патриарх.

Патриарх Варфоломей посетил Украину с 20 по 24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с главой ПЦУ Епифанием Думенко в соборе Святой Софии в Киеве.