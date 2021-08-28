Одну из гор в Альпах укутывают флисовыми покрывалами: стала известна причина

Главное: Сотрудники горнолыжного курорта в Швейцарии накрывают пледами склоны горы Титлис в Альпах, чтобы отсрочить глобальную катастрофу. Они считают, что так удается блокировать солнечный свет и предотвратить таяние льда и снега.

Детали: В Швейцарии ледники горы Титлис укрывают флисовыми покрывалами, чтобы защитить их от солнечного света. Как сообщает Reuters, со ссылкой на сотрудника местного горнолыжного курорта Джиана Дармса, он с коллегами на протяжении шести недель расстилал синтетическую ткань по поверхности склона площадью в 100 тыс. кв. м, что примерно соответствует 14 футбольным полям.

Светоотражающий флис не дает нагреваться ледникам и поможет сохранить больше снега, выпавшего прошлой зимой.

По оценкам швейцарского правительства, 90% из 1,5 тысячи ледников исчезнут к концу века, если срочно не начать сокращать выбросы парниковых газов.

Дармс поддержал заявление представителей власти и отметил, что в последние годы приходилось постоянно увеличивать площадь покрытого пледами пространства, чтобы сохранить то, что осталось на альпийских вершинах.

Справка: Титлис — самая высокая гора в Центральной Швейцарии, горный курорт и популярное место отдыха любителей зимних видов спорта. Ее высота составляет 3238 м. В последние десятилетия, когда средняя температура воздуха повысилась, Титлис начал стремительно терять снежные покровы.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.