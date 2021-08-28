Главное: Помидоры с вакциной от коронавируса начали выращивать в Узбекистане. В желудке человека такая ягода вырабатывает антиген к COVID-19.

Детали: В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Уже через два месяца первые желающие смогут попробовать «лечебные» томаты на вкус и проверить на себе, действительно ли растение вырабатывает антиген к COVID-19. О разработке ученых из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана сообщили в Telegram-канале Zamon.

Так, ученые создали помидоры, которые якобы станут альтернативным вариантом обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженного в Узбекистане. Полученный материал они внедрили в клетку растения.

Оказалось, что помидоры, которые выросли после такого эксперимента, могут выделять вакцину от коронавируса. Ученые занимались созданием «лечащих» от COVID-19 томатов с января 2021 года. Ожидается, что первый урожай можно будет собрать уже через два месяца.

Конечно, говорить о стопроцентной эффективности помидоров с вакциной от коронавируса пока что рано. «Лечебный» эффект нужно доказать путем исследований, а саму разработку должны оценить эксперты ВООЗ, если конечно ученые из Узбекистана решат выводить свои томаты на мировой уровень.

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