Предстоятель УПЦ рассказал о святом, который рукоположил его отца во священники

Главное: Новопрославленный святитель Евмений (Хорольский) был благочестивым и строгим подвижником.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во время прославления святителя Евмения (Хорольского) рассказал о своих воспоминаниях о святом, которого встречал при жизни.

«Святитель Евмений жил в наше время и совершал свое служение на земле, на которой мы с вами сейчас стоим, дышал тем воздухом, которым мы дышим, вкушал ту пищу, которую мы вкушаем, надевал ту одежду, которую мы одеваем. Он был во всем подобен нам, кроме того, что был лучше нас. Ибо в нем было больше ревности, больше решимости жить по Божественным законам», - подчеркнул Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий отметил, что святитель жил в непростые для Церкви времена, когда за исповедание веры Христовой людей ссылали в лагеря, сажали в тюрьмы и даже расстреливали.

«Святитель сам пережил такие трудности – он был сослан за то, что был священником, был верующим, – добавил владыка. – Но ничто не могло сломить его любви к Богу, его преданности Богу. Имея глубокую и искреннюю веру в Бога, он все выстрадал и претерпел».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поделился своими воспоминаниями о святителе Евмении, которого видел еще при жизни, ведь он в свое время рукоположил в священники отца будущего Предстоятеля.

«Он был назначен на Черновицкую кафедру в 1954 году. После войны не хватало священников, но советская власть не позволяла рукополагать в сан. Однако святитель сумел организовать пастырские курсы, где рукоположил много молодых мужчин в сан священника. Среди тех, кто принял рукоположение от владыки Евмения, был и мой отец. Я еще был тогда маленький, но о владыке Евмении шла добрая молва. Отец рассказывал, что он был очень благочестив и любил дисциплину», - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий поделился воспоминаниями своего отца о благочестии и любви к ближним святителя Евмения (Хорольского).

«Среди этих молодых людей, которые учились на пастырских курсах, были разные. И когда кто-то из них совершал ошибку, то владыка его сразу отправлял в женский монастырь на исправление, – вспомнил он. - А было голодное время, 1950-е годы. Как рассказывал отец, у тех, кто учился на курсах, был только батон хлеба, который они ели в течение всего дня с водичкой. А того, кого отправляли в монастырь, хорошо кормили, и он привозил для всех из своей “ссылки” калачи, варенье и др. Такие “ссылки” из любви владыки Евмения были полезными для тех, кто должен был исправиться, и духовно, и телесно».

Предстоятель призвал каждого идти тем путем, которым прошли все святые нашей Церкви и святитель Евмений Житомирский - путем преображения.

«Мы должны жить так, чтобы у нас было меньше шагов назад, а больше шагов вперед в нашем духовном преображении. И это духовное преображение мы должны осуществлять постоянно, пусть в малых, незаметных поступках. Человек обидел нас, прости ему, человек что-то взял у тебя и не отдает, прости ему, - и ты совершишь маленькое преображение своей природы. Дай Бог, чтобы каждый из нас шел этой дорогой и достиг той святости, коей достиг святитель Евмений, который сегодня стоит перед Престолом Божиим и молится, чтобы Господь дал нам силу, мужество, твердость и непреклонность в вере», - подытожил владыка.

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