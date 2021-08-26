Митрополит УПЦ рассказал, зачем человеку смирение

Главное: Смирение — фундамент для возрастания всех других добрых качеств.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом сказал наместник Святогорской лавры митрополит Арсений в проповеди.

«Святые отцы говорят, что второе имя у Бога -это Смирение. Не бывает любви без смирения. Потому что любовь жертвенна, и она требует смиренного отношения к другим и, в первую очередь, к себе. Потому что жертвенность всегда смиренна», — отметил митрополит Арсений.

Владыка напомнил о значимости смирения перед другими добродетелями.

«Господь не говорит научиться от Него пешком ходить по водам или творить великие и славные чудеса... Он говорит научиться смирению. Почему? Потому что смирение — крепкий фундамент для возрастания всех других добродетелей. Если человек молится и при этом гордый, принимает ли Бог его молитву? Нет. Если человек постится и при этом мнит о себе, что вот, он творит такую высокую добродетель, — такой пост тоже не вменяется ему в добродетель», — объяснил владыка Арсений.

Он подчеркнул, что любая добродетель должна сопровождаться смирением.

«Если добродетель творится без смирения, то значит творится без любви к Богу, в самолюбовании, и поэтому не приносит человеку никакого добра и никакого духовного возрастания», — сказал наместник лавры.

Архиерей призвал жить согласно заповедям, выполнение которых естественно и радостно для души.

«Любая добродетель — будь то кротость, смирение, простота, любовь... — действительно блага и нетяжела, радостна для несения. И наоборот: тяжело нести грех. Это грех — будь то неприязнь, ропот, клевета, осуждение или другая какая-то страсть...- является тяжестью, подчас невыносимой для души. Жизнь же во Христе и по Его учению — это действительно „иго Моё благо, и бремя Моё легко“. Потому что жить по заповедям Господним естественно для каждого человека», — подытожил владыка.

В тему: Десятки тысяч верующих УПЦ крестными ходами прибыли в Почаевскую лавру.