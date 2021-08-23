Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата

Фигуристка, завоевавшая для Украины историческую золотую медаль, отказалась от гражданства

Митрополит Онуфрий неожиданно приехал к месту пребывания Варфоломея и благословил молитвенное стояние верующих УПЦ

Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев

Россия официально признала Левочкина врагом, введя против него санкции, - СМИ

Посол США в Армении не считает решенным вопрос о статусе Нагорного Карабаха

Митрополит УПЦ про объединение украинцев: Надо услышать друг друга

VPN в помощь: новый домен сайта «Страна» снова блокируют, а Шарий.нет готов к переезду

Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины

Талибан снова превратил Афганистан в Исламский эмират

Главные новости за 19 августа 2021 года

Коронавирус в Украине: 1 600 заболевших и 26 умерших

Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца

Главные новости за 20 августа 2021 года

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз

Сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен

VPN в помощь: новый домен сайта «Страна» снова блокируют, а Шарий.нет готов к переезду

19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене

20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

18.08.21 21:06

В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары

17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление

17.08.21 01:08

Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

19.08.21 09:23

Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

16.08.21 21:41

Украинский самолет никак не может взлететь из аэропорта Кабула, в котором гибнут люди