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Новости > Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

Александр Панько
22.08.21 13:46
1504
Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

Главное: В Голосеевском районе Киева во время прогулки потерялся удав по имени Антон. Пока хозяйка его ищет, местных жителей предупредили внимательно смотреть под ноги и не бояться — без причины змея не будет их атаковать, а для того, чтобы съесть человека она слишком мала.

Детали: В Киеве в сквере напротив Экономического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко потерялся удав. Как сообщает ТСН, двухметровое пресмыкающееся по имени Антон, сбежало от своей хозяйки во время прогулки.

После того, как женщина обратилась к местным жителям за помощью и предложила вознаграждение за поимку животного, те разделились на два лагеря. Одни готовы помочь в поисках, но не знают как, потому что увидеть змею в густых кустах Голосеево не так просто, а на звуки она не откликается, так как не имеет ушей.

Другие предпочитают держаться от сквера подальше. Многие, гуляя, инстинктивно прижимают к себе маленьких детей.

Между тем в соцсетях люди дают советы, как себя вести при встрече с Антоном. В частности, если удав схватит за руку, то лучше не дергаться, потому что у него острые зубы.

Лучше полить его водой или дать понюхать алкоголь — ему станет плохо и он выплюнет руку.

По словам ведущего зоотехника Киевского зоопарка, двухметровый удав точно не сможет съесть человека. «Укус может быть, если человек лезет напрямую к нему, но животное это не нападет самостоятельно, никто ни за кем не будет бежать, ползать, какую-то засаду делать. Теоретически может проглотить объект размером до одного килограмма», — рассказал он.

По данным СМИ, в последний раз Антона кормили около 15 дней назад. Учитывая, что питаться ему надо один раз в три недели, можно ожидать, что уже через 5-6 дней он выйдет на охоту. В эти дни жителям Голосеевского района стоит быть внимательными и смотреть под ноги.

В тему: В июне 2019 года в Киеве на Новобеличах из квартиры дома сбежал шестиметровый удав. Хозяйка объявила вознаграждение.

Тэги: Киев, общество, происшествие, Голосеевский район, змея, криминал, удав, курьезы, новости Украины, сквер

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