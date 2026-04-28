В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета – его задержали

Вечером понедельника, 26 апреля, на проспекте Тракторостроителей в Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Об этом информирует местная полиция.

Говорится, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в магазин.

Добавляется, что на месте происшествия также найдены элементы взрывателя ручной гранаты УЗРГМ.

Указывается, что оперативники отдела криминальной полиции уже через несколько часов задержали злоумышленника – им оказался 32-летний мужчина.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК.