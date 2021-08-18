На Ровенщине УПЦ проводит съезд для детей с инвалидностью

Главное: В Ровенской области в скиту святой праведной Анны в селе Онишковцы открылся ежегодный съезд для детей с инвалидностью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, участие в трехдневных мероприятиях принимают 25 детей с родителями.

Трёхдневное мероприятие стартовало 16 августа.

Съезд начался с молитвы, далее участники, согласно традиции, прошли крестным ходом вокруг монастыря.

«В этом году из-за карантина на съезд приехало меньше детей, чем в прошлые годы. Однако встреча была эмоциональной и ожидаемой для большинства участников», — отметил один из организаторов съезда руководитель социального отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев.

При составлении программы съезда были учтены все особенности его участников, ведь многие дети имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Помогают ребятам волонтёры, в том числе — ученики воскресных школ Ровенской области.

«Я давно знаком с семьями, которые приехали на съезд, для большинства из них не хватает простого человеческого общения, внимания и понимания нужности. Поэтому на протяжении всего мероприятия мы много говорим на разные темы и не только духовные, но и обычные, бытовые», — поделился отец Василий.

Традиционно за время съезда родители вместе с детьми посещают богослужения, желающие могут исповедаться и причаститься.

Как отметил настоятель прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивачков протоиерей Василий Харкевич, из участия в съезде могут многое почерпнуть и волонтёры.

«Я впервые вместе с детьми из воскресной школы на таком мероприятии, знаете, здесь есть что почерпнуть, переосмыслить. Такие встречи объединяют и делают всех добрее, дружнее», — считает священник.

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