Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины

Отметив, что УПЦ — это единственная сила, реально объединяющая Украину, владыка Антоний заявил, что Церковь может предложить опору для удержания государства от развала вследствие различных внутренних противоречий и конфликтов.
«Учитывая это, можно прийти к однозначному выводу — те силы, которые работают над уничтожением канонической Церкви, работают против интересов Украины и ее будущего», — подчеркнул архиерей.
Он с сожалением констатировал, что даже после поражения Петра Порошенко на выборах «соответствующие процессы продолжают существовать, хотя они и потеряли свою интенсивность».
Митрополит Антоний рассказал, что до сих пор остается актуальной проблема незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Эти незаконные действия обычно осуществляются без ведома верующих УПЦ, и именно такой подход используется для легализации рейдерских захватов храмов УПЦ.
«Последний пример — 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу ПЦУ Николаевской общины села Борочиче, храм которой был отобран раскольниками в 2019 году», — сообщил архиерей.
Также управделами УПЦ привел примеры и новых попыток рейдерских атак представителей ПЦУ на храмы УПЦ. В частности, 18 июля 2021 года в селе Вербовец Винницкой области активисты пытались захватить Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.
«Во время совершения преступления сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ, а также совершили нападение на священника. При этом шокирует то, что нападавшие не только имели с собой заточенную арматуру, но и открыто угрожали, что „будут резать как свиней“ прихожан нашей Церкви», — напомнил он.
Митрополит Антоний отметил, что «причиной новой волны агрессии стала именно неправомерная перерегистрация устава прихода УПЦ чиновником Винницкой областной государственной администрации, который утвердил документы собрания сельской, а не религиозной общины (как того требует закон)».
В тему: Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться.
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