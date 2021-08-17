Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины

Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины

Александра Кудрявцева
17.08.21 12:00
259
Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины
Главное: Даже после поражения Петра Порошенко на выборах процессы борьбы против УПЦ продолжают существовать.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
Отметив, что УПЦ — это единственная сила, реально объединяющая Украину, владыка Антоний заявил, что Церковь может предложить опору для удержания государства от развала вследствие различных внутренних противоречий и конфликтов.
 
«Учитывая это, можно прийти к однозначному выводу — те силы, которые работают над уничтожением канонической Церкви, работают против интересов Украины и ее будущего», — подчеркнул архиерей.
 
Он с сожалением констатировал, что даже после поражения Петра Порошенко на выборах «соответствующие процессы продолжают существовать, хотя они и потеряли свою интенсивность».
 
Митрополит Антоний рассказал, что до сих пор остается актуальной проблема незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Эти незаконные действия обычно осуществляются без ведома верующих УПЦ, и именно такой подход используется для легализации рейдерских захватов храмов УПЦ.
 
«Последний пример — 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу ПЦУ Николаевской общины села Борочиче, храм которой был отобран раскольниками в 2019 году», — сообщил архиерей.
 
Также управделами УПЦ привел примеры и новых попыток рейдерских атак представителей ПЦУ на храмы УПЦ. В частности, 18 июля 2021 года в селе Вербовец Винницкой области активисты пытались захватить Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.
 
«Во время совершения преступления сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ, а также совершили нападение на священника. При этом шокирует то, что нападавшие не только имели с собой заточенную арматуру, но и открыто угрожали, что „будут резать как свиней“ прихожан нашей Церкви», — напомнил он.
 
Митрополит Антоний отметил, что «причиной новой волны агрессии стала именно неправомерная перерегистрация устава прихода УПЦ чиновником Винницкой областной государственной администрации, который утвердил документы собрания сельской, а не религиозной общины (как того требует закон)».
 
В тему: Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

15.08.21 08:02

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 11, 12, 13 и 14

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

«Талибан» вернулся: чего ждать Украине и миру?
16.08.21 00:44

«Талибан» вернулся: чего ждать Украине и миру?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.08.21 13:56

«Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье»: в центре Киева прорвало канализацию
17.08.21 13:31

Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
17.08.21 12:55

Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео
17.08.21 12:28

В Черкассах произошло смертельное ДТП
17.08.21 12:05

«Шахтер» избавится сразу от трех бразильцев
17.08.21 11:52

Талибы в Кабуле: опубликованы странные видео
17.08.21 11:48

В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое
17.08.21 11:40

Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться
17.08.21 11:35

Полтавчанка жестоко избила киевлянина на Оболони, порвав ему селезенку и почку
17.08.21 10:35

В Днепропетровской области ребенок убил бездомного
17.08.21 10:24

В доме покойного мэра Кривого Рога нашли две странных записки
17.08.21 09:42

Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
17.08.21 08:47

Коронавирус в Украине: 890 заболевших и 27 умерших
16.08.21 19:03

Главные новости за 16 августа 2021 года
16.08.21 12:19

Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога
16.08.21 11:40

Гибель мэра Кривого Рога: появилась четвертая версия произошедшего
16.08.21 09:34

В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»
16.08.21 09:26

Коронавирус в Украине: 417 заболевших и 14 погибших
16.08.21 08:59

Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
11.08.21 19:00

Главные новости за 11 августа 2021 года
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
14.08.21 21:25

Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан
Фото и Видео
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео
Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео
Талибы в Кабуле: опубликованы странные видео
Талибы в Кабуле: опубликованы странные видео
В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое
В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое
Появилось видео, как одесситы избили пассажира маршрутки
Появилось видео, как одесситы избили пассажира маршрутки
Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео
Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео
На Гаити стремительно растет число жертв мощного землетрясения
На Гаити стремительно растет число жертв мощного землетрясения
Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии
Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.