В Церкви объяснили, почему верующие УПЦ против приезда патриарха Варфоломея

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви выступают против приезда патриарха Варфоломея в Украину, потому что этот визит принесет страдания миллионам православных верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью изданию news-politics.com.

«Миллионы верующих Украинской Православной Церкви выступают против приезда главы Константинопольской Церкви в Украину. Почему? Потому что наши верующие уже научены горьким опытом и знают, что этот визит принесёт страдания миллионам православных украинцев. Уже неоднократно высказывались опасения, что после приезда Константинопольского патриарха произойдёт смена политического вектора и возвращения на тот курс, которому следовала предыдущая власть страны до 2019 года. Это означает, что количество захватов храмов может существенно увеличиться, а значит возрастет и уровень насилия по отношению к УПЦ. Ведь патриарх Варфоломей не может не понимать, что его приезд в Украину будет воспринят националистическими радикальными силами как призыв к действию. И если он говорит о любви ко всем украинцам, то ему следовало бы воздержаться от запланированного визита», — отметил епископ Виктор.

Владыка выразил мнение, что патриарх Варфоломей, «как первый среди равных по чести епископов Вселенской Православной Церкви, мог бы публично осудить акты насилия по отношению к УПЦ, призвать своих духовных чад из ПЦУ прекратить порочную практику захватов храмов, избиения верующих УПЦ, но он ни разу этого не сделал».

Епископ Виктор объяснил, что приезд главы Фанара не может вызывать одобрения со стороны миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

«Тем не менее, мы надеемся, что глава Константинопольской Церкви, внимательно изучив реальную, а не виртуальную ситуацию в Украине, примет мудрое решение, чтобы не обострять существующие проблемы в религиозной жизни нашей страны», — заключил архиерей.

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