Митрополит Антоний считает, что в мире создается «неоправославие», чуждое учению Церкви

Главное: Церковная ситуация в Украине — это не только вопрос выживания Церковная ситуация в Украине — это не только вопрос выживания УПЦ , но и катализатор ситуации во всем мире, когда Церкви пытаются навязать «неоправославие».

Митрополит Антоний отметил, что православным украинцам особенно важно хранить верность истинной вере сейчас, когда в учение Церкви пытаются ввести чуждые ей новшества. «Верность православной вере всегда помогала украинцам сохранить свою идентичность, но сейчас от этой верности зависит ситуация во всем православном мире», — добавил он.

«Видим тенденции, когда подменяются принципы канонического права, дисциплинарной жизни и уже даже веры — для того, чтобы сместить акценты. Создается какое-то новое, „неоправославие“, которое вообще неведомо Православной Церкви. Поэтому для православной Украины это уже вопрос выживания не только нас как православных людей в Украине — сейчас являемся вообще катализатором ситуации в православном мире», — подчеркнул митрополит.

Многие смотрят на Украину, как будет развиваться церковная ситуация, считает управделами УПЦ

«Наш народ, слава Богу, в большинстве своем верен Украинской Православной Церкви и он свидетельствует об этом „своими ногами“, потому что они приходят в храмы, они тысячами, сотнями тысяч приходят на крестные ходы. Это как раз свидетельство (поддержки УПЦ ) — вопреки тем соцопросам, которые искусственно создаются — заказные соцопросы, которые пытаются убедить общество, что Украинская Православная Церковь уменьшается количественно, что нет наших сторонников. А вот храм, богослужение, крестный ход свидетельствуют истинное положение в церковном поле, в украинском Православии: большинство украинцев, церковных людей, являются прихожанами Украинской Православной Церкви»", — заключил митрополит Антоний.