Человечеству пророчат очередную пандемию. Она уже не за горами

Главное: Миллиардер Уоррен Баффет уверен, что не за горами еще одна пандемия. По его мнению, людям уже сейчас необходимо к ней готовиться.

Детали: Известный американский миллиардер Уоррен Баффет рассказал, что, по его мнению, в ближайшее время произойдёт с мировой экономикой. Он считает, что пандемия коронавируса — это далеко не конец, пишет Esoreiter.

По его словам, нашему обществу приходится очень долго готовиться к таким вещам, которых на данный момент не существуют, однако они все равно случаются: рано или поздно.

Поэтому миллиардер убеждён, что ещё одна пандемия — не за горами, и призывает людей заранее готовиться к её непредсказуемым последствиям.

В тему: Человечеству необходимо пересмотреть пути своего развития, чтобы избежать печального развития событий. Если человечество продолжит эксплуатировать земельные ресурсы, то коллапс наступит уже к 2040 году.