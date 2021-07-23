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Новости > Лига конференций: «Ворскла» упустила победу на последних секундах

Лига конференций: «Ворскла» упустила победу на последних секундах

Абелардо
22.07.21 22:07
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Лига конференций: «Ворскла» упустила победу на последних секундах

Главное: Полтавская «Ворскла» свой первый поединок Лиги конференций проводила в Финляндии против клуба «КуПС». Матч завершился вничью 2:2.

Детали: Сегодня, 22 июля, были сыграны первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Полтавская «Ворскла» на выезде играла против финского клуба «КуПС».

Начали подопечные Юрия Максимова из рук вон плохо. Уже на шестой минуте Удо получил мяч перед нашей штрафной, освободился от опеки Яворского и выстрелил в левый от себя угол ворот. Удар получился идеальным, и у Ризныка шансов спасти команду не было.

Однако спустя всего 20 минут полтавчане сравняли счет: Якубу отобрал мяч у соперника, вывел Кане на свидание с голкипером пасом вразрез и Ибрагим свой шанс использовал. А в дебюте второй половины встречи Тилль с пенальти вывел «Ворсклу» вперед.

И все же удержать победу гостям не удалось. На последней компенсированной минуте к матчу Томас сравнял счет, откликнувшись на навес. В итоге — ничья 2:2. Ответная встреча пройдет 29-го июля.

В тему: Донецкий «Шахтер» узнал первого соперника в Лиге чемпионов.

Тэги: футбол, спорт, Ворскла, Лига Конференций

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