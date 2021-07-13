На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом к Домбокскому монастырю

Главное: На Закарпатье сотни верующих УПЦ приняли участие в крестном ходе из Ужгорода к Домбокскому женскому монастырю.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, верующие совершили молитвенное шествие в ночь с 12 на 13 июля в память о перенесении иконы «Скоропослушница» на Закарпатье.

Сотни верующих крестным ходом пришли в Домбокский женский монастырь, чтобы поклониться чудотворной иконе «Скоропослушница», находящейся в монастыре.

Крестный ход прошел по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Как сообщалось ранее, тысячи верующих крестным ходом прошли из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.

В крестном ходе с чудотворным Касперовским образом Божией Матери, иконой святых апостолов с частичками их мощей, приняли участие более 10 тыс паломников.

В тему: В Закарпатской области освящен новый храм УПЦ.