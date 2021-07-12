В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми

Главное: Вера в Бога, решительность и смирение — то, чему учит нас жизнь и труды святых апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Греческое имя „Петр“ обозначает „камень“. Вот и у нас внутри должен быть камень. Наше сердечное здание должно быть построено на камне. Что это за камень? На этот вопрос очень точно отвечает святитель Кирилл Александрийский: „Надобно написать Божественную заповедь в уме и сердце; пользу этого ясно показывает Божественный Давид, говоря о всяком праведнике: закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его (Пс. 36:31). Ибо, я думаю, очень ясно, что у кого Божественный закон пребывает в уме, тот, несомненно, будет и хорошо утвержденным, и в добродетели устойчивым“. Обратим также внимание на имя „Павел“, с латыни оно переводится, как „малый“. Савл, помня свои прошлые прегрешения против христиан, таким образом смирил себя ниже других апостолов. Вот и мы должны смирять себя, почитая себя маленькими, малыми, а не большими», — объяснил священник.

Он подчеркнул, что святые апостолы Петр и Павел оставили христианам жизненный девиз — «имей в себе камень жизни — заповеди Божии, живи ими, строй свою жизнь на них и почитай себя малым, а Бога Великим».

Священник рассказал, что Церковь не может существовать вне апостольской традиции.

«Вот фундамент Церкви — это Сам Бог Святая Троица Отец, Сын и Святой Дух. А следующий камень в этом фундаменте — это святые апостолы...Церковь есть Апостольская. И не может не быть Апостольской. Объективным выражением преемственности апостольской традиции является законность священнических хиротоний в Церкви. Если „генеалогия“ хиротонии того или иного диакона, священника или епископа не прослеживается до святых апостолов, соответственно он не может быть диаконом, священником или епископом. И это не человеческая выдумка, как сегодня нам пытаются внушить „модные“ современные религиоведы. Нет. Это Божье установление. Это двери в Небо, в Царствие Небесное. И этому установлению мы должны подчиниться для того, чтобы ничего не препятствовало нашему спасению», — напомнил отец Андрей.

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