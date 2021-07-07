В Одессе УПЦ передала продуктовые наборы для малообеспеченных семей

В Голосеево горит квартира, в которой произошла стрельба
В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские
Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно
Лидер сборной Украины по футболу перенес операцию
В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса
Коронавирус в Украине: заболеваемость и смертность остаются невысокими
Определился первый финалист Чемпионата Европы по футболу
Главные новости за 6 июля 2021 года
Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков
Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов