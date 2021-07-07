В Одессе УПЦ передала продуктовые наборы для малообеспеченных семей

Главное: В Одессе более 400 нуждающихся семей получили продуктовые наборы в Координационном центре епархии В Одессе более 400 нуждающихся семей получили продуктовые наборы в Координационном центре епархии УПЦ по оказанию гуманитарной и социальной помощи.

«Сегодня cнова социальный отдел Одесской епархии выдаёт гуманитарную помощь людям, которые обратились с письменным прошением к митрополиту Агафангелу. Владыка на прошлой неделе лично рассмотрел около 400 прошений, поставив на каждом ту или иную резолюцию, и сегодня мы осуществляем выдачу гуманитарной помощи», — сказал глава Центра протоиерей Павел Полещук.

По его словам, порядка 40 человек получили помощь финансовую, остальные — в виде продуктов.

Как сообщалось, Центр действует с мая 2014 года. Его основная функция — оказание материальной помощи и поддержка малообеспеченных семей. В центре проходит сбор и распределение между нуждающимися пожертвований неравнодушных одесситов. Расположен он на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», входящего в состав храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия.

За семь лет работы Центра помощь в нём получили около 50 тысяч человек. В год Одесская епархия раздаёт нуждающимся порядка 250 тонн продуктов питания.