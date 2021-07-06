Митрополит Антоний объяснил, для чего человеку в жизни посылаются другие люди

Главное: Каждый посланный в жизнь человек — это возможность увидеть себя и свои страсти со стороны.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

Митрополит Антоний привел слова Пастернака: «Все люди, посланные нам, — это наше отражение. И посланы они для того, чтобы смотря на этих людей, исправляли свои ошибки, и когда их исправляем, эти люди либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни».

«В других видим то, что есть в нас самих. Если осуждаем человека за какую-то провинность, нужно задуматься, не совершаем ли то, за что осуждаем, сами», — сказал владыка.

Управделами УПЦ отметил, что каждый посланный в жизнь человек — это возможность увидеть себя и свои страсти со стороны.

«Порой тяжело отследить у себя какую-то черту и специально посылаются люди с аналогичной проблемой. Когда поборем с помощью Божией ту или иную страсть, перестанем ее замечать и в окружающих, как минимум перестанем остро и резко реагировать на нее, появятся снисхождение и сострадание», — считает архиерей.

«Изменись сам, и мир изменится вокруг тебя — золотое правило мироздания. Меняясь и совершенствуясь, меняются и люди, окружающие нас, или вовсе исчезают из нашей жизни», — заключил митрополит Антоний.