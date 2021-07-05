На Буковине к Рождеству Иоанна Крестителя тысячи верующих УПЦ прошли 40 км крестным ходом

Главное: В Черновицкой области к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли 40 км крестным ходом.

Ежегодный крестный ход возрожден в середине 1990-х годов и приурочен к престольному празднику обители - нижний храм Благовещенского собора посвящен Рождеству святого пророка Иоанна Предтечи. Начало традиции молитвенного шествия относится к 20-30-м годам ХХ века.

Как сообщалось ранее, в Одесской области верующие Украинской Православной Церкви накануне празднования Тихвинской иконы Божией Матери пройдут 34 км крестным ходом из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.