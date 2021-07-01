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Новости > Епископ УПЦ объяснил, в чем выражается истинный патриотизм

Епископ УПЦ объяснил, в чем выражается истинный патриотизм

Александра Кудрявцева
01.07.21 17:55
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Епископ УПЦ объяснил, в чем выражается истинный патриотизм

Главное: Настоящий патриотизм — это любовь к своей Родине, а не ненависть к другим.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя обвинения с сторону украинского футболиста Артема Довбика, который после победы над сборной Швеции дал комментарий на русском языке.

«В послематчевом интервью Артем сказал, что не осознает себя героем, а победа сборной — это победа для всей страны, благодаря которой весь мир услышит об Украине. Хорошие слова обычного украинца. Однако, эти слова не понравились большому количеству тех, кто считает себя „патриотами“. Не понравились потому, что сказаны они были на русском языке. В течение дня на парня вылили огромное количество грязи, обозвав его „московитом“, „марсианином“ и отказав ему в праве называться патриотом Украины», — отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что Украина — полиэтническая страна и важно сохранять мир и единство.

«Да, язык страны, где ты живешь, нужно знать. Однако, еще больше нужно знать, что не речь нас объединяет, а любовь к Богу, к Церкви, к своему народу и стране. Поэтому все, кто сейчас требуют от молодого парня, благодаря решающему голу которого наша сборная вышла в 1/4 финала Евро-2020, разговаривать на украинском (ибо только это язык „патриота“), пусть честно зададут себе вопрос: а что я лично сделал для Украины?», — подчеркнул епископ Виктор.

«Настоящий патриотизм — это когда человек любит свою страну, работает на благо своих сограждан, исправно платит налоги, не ворует, пытается добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы флаг страны развевался высоко и почетно. В конце концов, быть патриотом — это выполнять заповеди Божьи и пытаться сделать все возможное, чтобы Украина процветала. Иными словами, патриотизм — это не язык, а конкретные дела. Ведь можно ежедневно грабить Украину, при этом прекрасно владея украинским, а можно честно работать на ее благо, разговаривая, так, как научили отец и мать», — объяснил архиерей.

В тему: В УПЦ издали книгу об истории Католицизма.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Артем Довбик

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