В УПЦ издали книгу об истории Католицизма

Главное: В Украинской Православной Церкви издали книгу «История и богословие Католической Церкви» об истории и современном состоянии католицизма.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт фонда «Академическая инициатива», книга будет полезна всем, кто интересуется историей и вероучением Католической Церкви.

Автор издания — профессор кафедры истории Церкви и проректор Киевской Духовной Академии УПЦ Владимир Бурега.

«Этот фундаментальный труд дает выверенные факты и взвешенные богословские оценки независимо от того, к какой конфессии читатель себя относит — то ли к православию, то ли протестантизму и даже католицизму. Я убежден, что книга является образцом академического богословия, которое рассказывает о „чужой“ традиции, но которое одновременно остается незаангажированным, чтобы быть предметом изучения и среди сторонников католической традиции», — отметил доктор богословия, профессор Киевской духовной академии Сергей Бортник в рецензии к изданию.

Пособие содержит очерк истории Католической Церкви, сведения о ее вероучении и современном состоянии. Особое внимание уделено тем вопросам католического богословия, которые являются предметом полемики между православием и католицизмом.

Также в издании представлены краткие сведения об истории и современном состоянии Римско-Католической и Греко-Католической Церкви в Украине.

Издание учебника осуществлено по благословению Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Книга издана при поддержке фонда «Реновабис» (Германия) и фонда «Академическая инициатива» (Украина).

Приобрести издание можно здесь.

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