Минэнерго информировало об ударах по Украине

В ночь на вторник, 2 июня, Россия снова била по энергетическим объектам Украины. Министерство энергетики рассказало о последствиях.

Говорится, что часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения.

Указывается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Добавляется, что в украинской столице были повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Два энергетика получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что противник также атаковал объекты нефтегазовой отрасли. В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры. К счастью, никто из работников не пострадал.

Сейчас спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки.

Резюмируется, что применение ограничений сегодня не прогнозируется.

