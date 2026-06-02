Украинцам рассказали об ударах по энергетике – известны последствия

Россия вновь масштабно атаковала Украину – пострадала энергетика. О ситуации на вторник, 2 июня, поведали в «Укрэнерго».

Там говорят: «Ночью и утром Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов к утру есть новые отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях».

Указывается также, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Информируется при этом, что потребление электроэнергии на 9-30 утра на 8,2% превышает уровень предыдущего дня. Причиной этого специалисты называют облачную погоду и дождь в части западных и юго-западных областей нашей страны. В результате хуже работают бытовые солнечные электростанции и растет объем энергопотребления из общей сети.

Украинцев просят с 18-00 до 22-00 не включать одновременно несколько мощных приборов. Активное энергопотребление энергетики просят перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций с 11-00 до 15-00.

