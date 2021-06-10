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Новости > На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ

На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ

Александра Кудрявцева
10.06.21 15:50
280
На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ

Главное: На Сумщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии, освящен храм в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Юрьево Путивльского района.

Чин освящения и Божественную литургию в храме возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Владыке сослужило духовенство Путивльского благочиния.

В Одесской области митрополит Алексий совершил освящение престола и Божественную Литургию в храме Рождества Божией Матери в селе Гольма.

Как сообщалось ранее, на Винничине в селе Лука-Молчанская Жмеринского района освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Господня.

В тему: Запорожский митрополит УПЦ призвал власти отменить антицерковные законы.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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