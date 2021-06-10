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Новости > Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов

Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов

Александра Кудрявцева
10.06.21 12:10
330
Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви 15 июня передадут в Офис Президента и Верховную Раду два законопроекта, которые отменят антицерковные законы.

Детали: Об этом сообщает общественная организация «Миряне».

Инициаторы мирной акции напомнили, что верующие УПЦ уже неоднократно обращались к властям из-за дискриминации Церкви, и даже передавали в Офис Президента Украины более 1 миллиона подписей в защиту своих прав, однако реакции от властей не последовало.

Юристы из числа православных мирян подготовили два законопроекта, «которые разорвут этот круг переадресаций наших обращений и отменят антицерковные законы».

«Все вы знаете, что на протяжении последних двух лет в Украине действуют два закона, которые полностью нарушают конституционные права верующих Украинской Православной Церкви. Один из них (№ 2673-VIII) помогает отбирать рейдерам наши храмы, другой (№ 2662-VIII) — отбирает имя нашей Украинской Православной Церкви. Только за последние два этих года было захвачено силой или противозаконно переписано около 200 храмов. Вмешательство государства в дела Церкви, дискриминация УПЦ и продвижение другой — „правильной“, избранной конфессии — стало позорной традицией со времен Порошенко, и, к сожалению, эта традиция так или иначе продолжается при новой власти», — отметили инициаторы мирной акции.

«Миряне» 15 июня возле Верховной Рады Украины проведут молитвенное стояние с целью защиты своих прав.

«В следующий вторник мы публично подаем эти законопроекты в Офис Президента и Верховную Раду. Поэтому мы призываем всех неравнодушных православных христиан прийти под стены Верховной Рады, чтобы помолиться и помочь народным избранникам вернуть конституционные права гражданам Украины 15 июня в 10.00», — обратились верующие.

В тему: Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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