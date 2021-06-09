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Новости > Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав

Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав

Александра Кудрявцева
09.06.21 18:29
284
Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви 15 июня проведут молитвенное стояние возле Верховной Рады Украины с целью защиты своих прав.

Детали: Об этом сообщает общественная организация «Миряне».

«Все вы знаете, что на протяжении последних двух лет в Украине действуют два закона, которые полностью нарушают конституционные права верующих Украинской Православной Церкви. Один из них (№2673-VIII) помогает отбирать рейдерам храмы УПЦ, другой (№2662-VIII) – отбирает имя Украинской Православной Церкви. Только за последние два этих года было захвачено силой или противозаконно переписано около 200 храмов. Вмешательство государства в дела Церкви, дискриминация УПЦ и продвижение другой – «правильной», избранной конфессии – стало позорной традицией со времен Порошенко, и, к сожалению, эта традиция так или иначе продолжается при новой власти».

Инициаторы мирной акции констатировали, что миряне УПЦ уже неоднократно обращались к властям из-за дискриминации Церкви, и даже лично передали в Офис Президента Украины более 1 миллиона подписей в защиту своих прав.

«Нашу боль, миллион подписей, словно не заметили. Что же, если в Офисе Президента или Верховной Раде почему-то не могут предложить свой вариант решения проблемы, мы дадим им наш», – отметили верующие УПЦ.

В тему: В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям.

 
 
Тэги: новости православия

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