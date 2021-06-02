Новый президент Израиля намекнул на возможную отставку Нетаньяху

Главное: Одиннадцатым президентом Израиля стал сын шестого президента Хаима Герцога Ицхак. Он сменил на этом посту Реуна Ривлина, избранного в 2014 году.

Детали: Кнессет Израиля избрал новым президентом страны Ицхака Герцога. Как сообщает Newsru.co.il, во время тайного голосования его поддержали 87 из 120 депутатов.

При этом за соперницу Герцога Мирьям Перец проголосовали только 27 депутатов. Остальные воздержались.

Таким образом, на этом посту Герцог сменил Реуна Ривлина, избранного в 2014 году.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже встретился с избранным президентом и поздравил его, а также поблагодарил Мирьям Перец.

В свою очередь Герцог пообещал «работать с любым правительством и любым премьер-министром». Однако Нетаниягу прервал его словам «давайте сейчас не будем в это вдаваться».

«Я буду президентом всех граждан Израиля», — заключил новый президент.

Отметим, что Израиль является парламентским государством, и президент выполняет в основном представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.

Справка: 60-летний Ицхак Герцог, который стал 11-м президентом Израиля, является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.

В 2003-2018 гг он был депутатом Кнессета, в том числе пять лет возглавлял оппозицию.

В 2018 г его избрали главой Еврейского агентства «Сохнут», после чего он покинул парламент.