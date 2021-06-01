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Новости > На Херсонщине начала работу юбилейная XX конференция священников УПЦ по работе с молодежью

На Херсонщине начала работу юбилейная XX конференция священников УПЦ по работе с молодежью

Александра Кудрявцева
01.06.21 10:50
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На Херсонщине начала работу юбилейная XX конференция священников УПЦ по работе с молодежью
Главное: В Лазурном Херсонской области 130 священнослужителей и мирян, которые работают с молодежью, прибыли на Всеукраинскую конференцию глав и представителей епархиальных молодежных отделов Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на molodost.in.ua, главная цель форума — наладить связь между епархиальной молодежью, способствовать обмену опытом успешных и эффективных проектов и инициатив.
 
В начале работы конференции глава Синодального отдела по делам молодёжи УПЦ архиепископ Обуховский Иина (Черепанов) подвел итоги молодежной работы за 10 прошедших лет.
 
Владыка рассказал, что форумы проводятся и проводились традиционно два раза в году — в конце весны и в начале осени. «И это в первую очередь потому, что участники смогли отодвинуть на задний план всё, что разъединяло, и сплотились вокруг Христа и служения Ему в лице молодых людей. Этот опыт теперь каждый из нас может нести в свое служение, научая, наставляя других. Ведь и дальше дьявол будет разделять людей по тем или иным причинам и поводам. А каждый из нас, кто прошел эти 20 конференций, уже имеет иммунитет от всякого разделения и сепаратизма», — сказал он.
 
По словам архиепископа Ионы, проекты молодежной работы — действующие и завершившиеся.
 
«Мы научились преодолевать страх — страх начать новое дело и не справиться, страх проститься с хорошим, мощным действующим проектом. Мы стали пробовать себя в любых направлениях, чтобы служить молодежи, и не везде удалось реализовать себя полностью.
 
Молодежное служение стало для нас не поводом для пафоса или гордости — мол, вон, мы сколько всего наделали и сколько мероприятий провели. Нет, мы говорим: мы столько всего попробовали сделать, мы делали, что могли, и Господь Сам знает, как принять наш труд и каким плодом его благословить. И этот опыт, опыт мужества перед лицом возможных неудач и опыт доверия Богу — мы тоже дальше можем нести и передавать нашей молодёжи», — отметил глава Синодального отдела по делам молодёжи УПЦ.
 
Форум открылся 31 мая и продлиться 4 дня.
 
«На ХХ конференции традиционно будут рассматривать вопросы, злободневные для современного молодого человека. Вакцинация, постковидный синдром, исследования детской преступности и домашнего насилия; опыт организации учебного заведения в приходе; взаимодействие с молодежью в реабилитационных центрах; пастырская забота о детях с инвалидностью — эти и многие другие вопросы рассмотрят участники в течение четырех рабочих дней конференции», — отметили организаторы.
 
Первая конференция состоялась в мае 2011 года в селе Войково Згуровского района Киевской области. С тех пор мероприятия проходили на морском побережье: до 2014 года — в пригороде Севастополя Балаклаве, а затем в Бердянске, Коблево и поселке Лазурное на Херсонщине.
 
В тему: Верующие УПЦ начали 450-километровое паломничество на велосипедах из Киева в Почаев.

Тэги: молодежь, конференция, Херсонская область, УПЦ

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