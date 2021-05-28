Спикер УПЦ назвал неразумной идею приезда в Киев Патриарха Варфоломея

Главное: Запланированный визит Патриарха Варфоломея в Украину является нецелесообразной идеей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Телеграм.

«После того, как Патриарх Варфоломей взбудоражил своим вмешательством и томосом церковную среду Украины, и соответственно стал причиной конфликтов, насилия и захватов храмов, ехать ему сюда через 2 года после тех бурных событий, последствия которых еще продолжаются, - идея неразумная и нецелесообразная», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

По его мнению, в данном контексте приезд Константинопольского Патриарха в Украину «выглядит примерно так, как если бы Папа Римский приехал в Украину (тогда Речь Посполитую) через два года после Брестской унии (1596 г.), или как если бы Мартин Лютер (родоначальник протестантизма) приехал в Рим через два года после начала Реформации (1517 г.)».

Как сообщалось ранее, 26 мая в Киев прибыл митрополит Халкидонский Эммануил, где встретился с главой ПЦУ и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, чтобы обсудить подготовку визита патриарха Варфоломея в Украину в августе 2021 года.

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