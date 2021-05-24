В РПЦ увидели связь между визитом госсекретаря США в Киев и новыми захватами храмов УПЦ

Главное: В Русской Православной Церкви считают новую серию захватов храмов Украинской Православной Церкви результатом недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с лидером В Русской Православной Церкви считают новую серию захватов храмов Украинской Православной Церкви результатом недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с лидером ПЦУ Епифанием Думенко.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает interfax-religion.ru.

«Разумеется, это не совпадение, и разумеется, тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером, свидетельствует в очередной раз о том, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом Епифанием — это проект США. Политический проект от начала до конца», — полагает митрополит.

Митрополит Иларион пояснил, что ПЦУ — это не то, что родилось в недрах церковной жизни, а то, что было создано американцами, дабы «в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются и по которому действуют: разделяй и властвуй».

«Вот это разделение, которое уже произошло на политическом уровне, оно теперь также произошло и на церковном уровне. А тем человеком, который осуществил этот американский план, был патриарх Варфоломей. Его зависимость от Америки — она также совершенно очевидна, всем известна, и она, собственно, никем и не скрывается», — сказал глава ОВЦС МП.