На Киевщине управделами УПЦ заложил памятную капсулу в строящийся храм

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Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
Главные новости за 21 мая 2021 года
Кличко рассказал, как будут проходить выпускные в условиях карантина
Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих
В Евросоюзе назвали вакцины, прививка которыми даст возможность свободно въезжать на его территорию
Смертность от коронавируса в Украине не снижается
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
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