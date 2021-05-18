В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу

Главное: В Одесской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам «Экстренной медицинской помощи» при Свято-Покровском скиту в селе Мариновка медицинское оборудование и униформу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в автомобиль «Скорой помощи» приобретён современный аппарат мониторинга функций жизнедеятельности пациента, что позволит врачам оказывать более квалифицированную помощь, исходя из данных системы мониторинга.

Также для медиков приобретены расходные материалы, которые ежедневно используются при оказании медицинской помощи местным жителям.

Как сообщалось ранее, с 2020 года при Свято-Покровском скиту при поддержке митрополита Агафангела, БФ «Покров и Милосердие» и меценатов открыт пункт базирования «Экстренной медицинской помощи», который обслуживает жителей села Мариновка и близлежащих населенных пунктов Межлиманья.

Для медиков Одесская епархия УПЦ приобрела машину «Скорой Помощи» класса «Б», оснащенную современным медицинским оборудованием и обеспечивает бригаду «Скорой помощи» 3-х разовым питанием.

«Все жители этой местности могут в течение короткого времени получить неотложную первичную квалифицированную медицинскую помощь, так как медики постоянно находятся на территории Свято-Покровского скита и время прибытия экипажа „Скорой помощи“ резко сократилось, хотя раньше ждать оказания неотложной помощи приходилось достаточно долго. Особенно выросло значение данного пункта дислокации „Скорой медицинской помощи“ в селе Мариновка в период пандемии COVID-19, когда приходилось оказывать неотложную помощь и отправлять для дальнейшей госпитализации многих жителей окрестных сел», — подчеркнули в пресс-службе епархии.

В тему: В Одесской области освящен новый храм УПЦ.