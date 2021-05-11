Епископ УПЦ о стрельбе в казанской школе - Духовный кризис приводит к страшным последствиям

Главное: В обществе, в котором нивелируются духовные ценности, неизбежно возникают их суррогаты, что ведут человека к уничтожению и смерти.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя трагедию в казанской школе № 175, где в результате нападения погибли двенадцать человек.

«Сегодня в результате стрельбы в одной из школ Казани погибли дети. Смерть детей — это всегда страшно. Мы, как христиане, соболезнуем родным и близким погибших, молимся за них и за тех, кто уцелел. Вместе с тем, примечательным выглядит такой момент: предположительно один из тех, кто устроил стрельбу, создал аккаунт в телеграмме, который назвал словом „бог“. Буквально за несколько дней до совершения преступления он написал, что „как бог“ хочет, чтобы все признали себя его рабами и делали абсолютно все, что он захочет. Ну а захотел он убивать...

За несколько часов до массового убийства, предполагаемый преступник написал, что убьет много „биомусора“, после чего застрелится», — отметил епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что данный случай еще раз свидетельствует о сегодняшнем «очень сложном социуме, в котором, если нет истинных духовных ценностей, автоматически и почти мгновенно создаются их суррогаты».

«Все эти суррогаты, рано или поздно, ведут человека к самоуничтожению или уничтожению себе подобных. Святые отцы говорили, что цель сатаны — не просто ввести человека в грех, а довести его до самоубийства или хулы. И сегодня, к сожалению, мы слишком часто становимся свидетелями и того, и другого — люди, отказавшиеся от Бога, погрузившись в свою собственную гордыню, начинают мнить „богами“ себя, считая, что им принадлежит право вершить судьбами других людей. К чему именно приводит такое право — можно увидеть практически всюду и на множестве примеров. И если спросят о том, „кто стоит за стрельбой в Казани“, то ответ очевиден — сатана. А он не привязан к какому-то одному месту, городу или стране», — написал епископ Виктор.

В тему: Патриарх Кирилл молится о жертвах и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе.