Проблемы с электричеством возникли сразу в десяти областях Украины

На утро вторника, 28 апреля, в Украине сохраняются. О них поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что отключения коснулись десяти областей нашей страны.

Причиной стали непогода и российские удары по энергетической инфраструктуре.

Говорится, что в результате утренней дроновой атаки самая сложная ситуация в Сумской области, где значительная часть потребителей остается обесточенной из-за ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры.

Добавляется, что есть новые отключения из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы в настоящее время проводятся там, где это позволяют условия безопасности.

Отмечается, что по причине повреждения воздушных линий электропередачи в результате сильных порывов ветра утром полностью или частично обесточены более сотни населенных пунктов в девяти областях (Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской).

Подчеркивается, что ремонтные бригады облэнерго делают все возможное для как можно более быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

Украинцам рассказали, что сейчас потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9-30 утра его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня, в понедельник.

В то же время людей просят перенести активное энергопотребление сегодня на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.

Резюмируется: «В вечерние часы сохраняется необходимость в бережном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00».

