Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Проблемы с электричеством возникли сразу в десяти областях Украины

Агата Кловская
28.04.26 11:02
132
На утро вторника, 28 апреля, в Украине сохраняются. О них поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что отключения коснулись десяти областей нашей страны.

Причиной стали непогода и российские удары по энергетической инфраструктуре.

Говорится, что в результате утренней дроновой атаки самая сложная ситуация в Сумской области, где значительная часть потребителей остается обесточенной из-за ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры.

Добавляется, что есть новые отключения из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы в настоящее время проводятся там, где это позволяют условия безопасности.

Отмечается, что по причине повреждения воздушных линий электропередачи в результате сильных порывов ветра утром полностью или частично обесточены более сотни населенных пунктов в девяти областях (Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской).

Подчеркивается, что ремонтные бригады облэнерго делают все возможное для как можно более быстрого восстановления электроснабжения потребителей.

Украинцам рассказали, что сейчас потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9-30 утра его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня, в понедельник.

В то же время людей просят перенести активное энергопотребление сегодня на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.

Резюмируется: «В вечерние часы сохраняется необходимость в бережном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00».

Ранее Швеция дала денег на украинскую энергетику.

Тэги: общество, война, регионы, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди