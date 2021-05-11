Патриарх Кирилл молится о жертвах и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе

Главное: Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе № 175, где от рук нападавшего погибли дети и учительница, десятки человек ранены.

Детали: Патриарх Кирилл молится, чтобы Господь «укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», сообщает patriarchia.ru.

«С глубокой скорбью воспринял известие о жестоком преступлении, в результате которого погибли и были ранены ученики и сотрудники Казанской школы № 175. Прошу передать мои искренние соболезнования всем, кого коснулось это несчастье», — отмечается в послании Патриарха.

По мнению Предстоятеля РПЦ, произошедшая трагедия «ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих оборот огнестрельного оружия в современном российском обществе».

По благословению митрополита Казанского Кирилла 12 мая во всех храмах и монастырях будут совершены заупокойные Литургии и панихиды по усопшим и вознесены сугубые молитвенные прошения о здравии пострадавших.

Стрельба в казанской школе произошла утром 11 мая. В результате нападения погибли 12 человек, 21 человек находится в больнице, из них 6 — в реанимации. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

В тему: В казанской школе ликвидирован второй стрелок, который удерживал заложников.